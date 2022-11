Samp: Baldini jr. nuovo responsabile area tecnica

(ANSA) - GENOVA, 30 NOV - Rivoluzione nell'organigramma della Sampdoria: "Mattia Baldini, già inserito nell'organigramma societario, ricoprirà il ruolo di coordinatore tecnico della prima squadra. Baldini sarà il referente societario dei rapporti dell'area tecnico-sportiva con lo staff e i calciatori della prima squadra" si legge in una nota della società.

Prima ricopriva il ruolo di responsabile scouting. E' figlio di Franco Baldini che è stato per tanti anni direttore sportivo della Roma. Restano in organico i due direttori sportivi Carlo Osti e Daniele Faggiano che hanno il contratto in scadenza a giugno: loro si occuperanno soprattutto del mercato in uscita.

