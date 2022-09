Samp: Video call di Vidal con lo sceicco al Thani

Video call tra il trustee Gianluca Vidal, gli advisor di Lazard (la banca americana incaricata di trovare l'acquirente del club blucerchiato, ndr) e un procuratore che cura in Europa gli interessi di Kalid Faleh al Thani, lo sceicco che si era detto interessato all'acquisizione della Sampdoria. Secondo quanto appreso, alla video call hanno partecipato, oltre a Vidal, i legali del trustee, il legale che assiste il fondo, socio fondatore di un importante studio legale ginevrino, il procuratore dello sceicco la cui identità professionale è stata confermata da uno studio notarile svizzero, un ex banchiere di una banca araba che adesso cura gli interessi della famiglia al Thani, nonché lo sceicco in collegamento da Doha. A margine della riunione è stata formalizzata la proposta di acquisto ma non ancora la garanzia bancaria, senza la quale l'offerta e' inoperante. I termini tecnici di rilascio della garanzia non dovrebbero eccedere i 7-10 giorni.

Secondo indiscrezioni, oltre allo sceicco al Thani, ci sono due cordate americano-anglofone che hanno completato la due diligence mentre un quarto soggetto, sul quale c'è il massimo riserbo, avrebbe formalizzato una manifestazione di interesse.

(ANSA).