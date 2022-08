Incendi Liguria: sotto controllo rogo nel Savonese

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 10 AGO - E' stato definito 'sotto controllo', dagli operatori, l'incendio che ha bruciato 430 ettari di bosco e macchia mediterranea nei Comuni di Arnasco, Ortovero Cisano, Albenga e Villanova d'Albenga, nel Savonese. La notte è trascorsa senza criticità, nonostante siano state segnalate le ripartenze di piccoli focolai che hanno creato pennacchi di fumo che hanno portato i cittadini a fare chiamate ai vigili del fuoco. E' considerato sotto controllo anche l'incendio divampato due giorni fa a Varazze.

Sugli incendi sono utilizzati i droni per individuare tempestivamente anche piccoli focolai su cui intervenire tempestivamente. Sul rogo dell'albenganese, che ha distrutto anche oliveti e danneggiato vigneti e serre e due appartamenti a Villanova d'Albenga, sono all'opera due squadre di vigili del fuoco di Savona insieme alle colonne mobili arrivate da Como, Cuneo e Torino: sono 55 gli uomini impegnati oltre ai volontari anticendio. Per spegnere definitivamente l'incendio e poter avviare la bonifica, che durerà giorni, è atteso l'intervento di un elicottero. Intanto è polemica sull'intervento dei canadair dei giorni passati: il capogruppo della Lega in consiglio regionale Stefano Mai, denuncia ritardi di sei ore.

Spontandosi nel Ponente della regione, si è allargato il fronte dell'incendio boschivo che da alcuni giorni interessa le alture di Airole (Imperia) e Monte Pozzo, in val Roya, nell'immediato entroterra di Ventimiglia. In mattinata si attende l'arrivo di nove vigili di rinforzo da Alessandria.

Previsto pure l'intervento di due Canadair e due elicotteri. Il rogo interessa una zona impervia non raggiungibile dai mezzi di soccorso a terra.

Al Centro, invece, la scorsa notte è ripreso l'incendio a Ne (Genova), sul crinale tra Terisso e Castagnola, anche questa è una zona impervia. Due squadre dei vigili del fuoco sul posto e anche qui è atteso l'intervento di un mezzo aereo. (ANSA).