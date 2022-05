Sanità: Speranza contestato dai no vax a La Spezia

(ANSA) - LA SPEZIA, 16 MAG - Un gruppo di 'no vax' ha accolto a La Spezia il ministro della Sanità Roberto Speranza arrivato in città come segretario di Articolo Uno per sostenere la candidata sindaca per il centrosinistra, Piera Sommovigo. Il ministro è stato accerchiato da alcune decine di persone che hanno scandito slogan contro le chiusure e la campagna vaccinale. "Vergogna", "venduto" e "assassino" ha gridato la folla, armata di fischietti per coprire l'intervento di Speranza che avrebbe parlato all'esterno di un bar nella centrale Corso Cavour. La situazione non è mai trascesa anche grazie al servizio delle forze dell'ordine. "Nessuna paura, siamo in democrazia e le piazze sono il nostro spazio - ha detto Speranza nel suo intervento -. Vengo qui a testa alta perché ho difeso il mio Paese, il diritto alla salute di migliaia di cittadini e oggi a testa alta sostengo un progetto politico per cambiare questa città. Il primo punto essenziale è rafforzare la sanità pubblica, perché questa passa anche dai nostri comuni". (ANSA).