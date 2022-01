Sospesi tamponi salivari nelle scuole il 20% non è attendibile

(ANSA) - GENOVA, 21 GEN - Alisa ha sospeso temporaneamente il piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, effettuato attraverso l'utilizzo dei tamponi salivari. Il progetto, spiega una nota, era stato attivato dal Dipartimento di Prevenzione di Alisa. "La decisione è stata assunta a seguito di numerose interlocuzioni con tutti i soggetti interessati, in conseguenza dell'impegno richiesto alle strutture laboratoristiche e ai dipartimenti delle Asl, già messi a dura prova dal protrarsi degli effetti della pandemia e delle sue attività e dopo che sono emerse perplessità sull'effettiva performance dei test in questione (es. percentuale referti non idonei superiore al 20%)".

Le considerazioni sono state condivise da Regione Liguria e confrontate con le scelte adottate nel resto d'Italia dove sono state assunte decisioni analoghe. E anche per questa ragione è stata disposta la sospensione temporanea del piano. (ANSA).