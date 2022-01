Calcio: Giampaolo alla Samp, atteso l'annuncio

(ANSA) - GENOVA, 18 GEN - Marco Giampaolo arriverà stasera a Genova e domani ci sarà l'annuncio ufficiale del suo ritorno alla Sampdoria dove aveva già allenato dal 2016 al 2019.

Probabilmente guiderà il primo allenamento verso la gara di domenica in trasferta alla Spezia.

Il mister di Bellinzona staserà seguirà la Sampdoria negli ottavi di finale di Coppa Italia a Torino con la Juve ma già oggi ha visionato per tutto il giorno le ultime gare dei blucerchiati studiando in modo approfondito la rosa a disposizione. E ha già parlato con gli uomini mercato, Carlo Osti e Daniele Faggiano, per impostare le strategie. Di certo arriverà Stefano Sensi in prestito secco dall'Inter mentre si cerca un trequartista, che manca oggi nell'organico, in modo da poter proporre quel 4-3-1-2 che Giampaolo aveva già utilizzato nella sua prima avventura alla Sampdoria.

Intanto in casa blucerchiata continuano ad arrivare richieste per il norvegese Morten Thorsby , in particolare dal Watford allenato dall'ex mister blucerchiato Claudio Ranieri che conosce il ragazzo molto bene. Il club inglese ha effettuato i primi sondaggi, nei prossimi giorni si attende l'offerta ufficiale ma deve essere almeno di 10 milioni di euro altrimenti il centrocampista non si muoverà da Genova. Thorsby è uno dei pezzi pregiati della squadra e dunque andrà via solo al cospetto di un assegno importante. In uscita sicuramente Valerio Verre con la Salernitana che avrebbe avuto la meglio su Cagliari ed Empoli.

