Violenza donne: alberghi spezzini aprono a vittime di abusi

(ANSA) - LA SPEZIA, 23 NOV - Gli alberghi fanno rete per accogliere le donne vittime di violenza. In caso di emergenza le strutture alberghiere ed extralberghiere individuate apriranno le loro porte, per ospitare in emergenza fino a 5 giorni donne vittime di maltrattamenti o atti persecutori che devono essere allontanate dalla loro abitazione per la loro tutela, in attesa di poter essere inserire nelle case rifugio. È l'iniziativa che prende corpo alla Spezia, grazie a una collaborazione tra Confcommercio e Centro Antiviolenza di Sarzana "Mai più sola".

Il progetto è stato presentato oggi a Sarzana, alla presenza tra gli altri della sindaca Cristina Ponzanelli e del presidente della Confcommercio Val di Magra Alessandro Pontremoli. La possibilità di ospitare donne vittime di violenze negli alberghi e nelle strutture extralberghiere, già 5 quelli che hanno aderito, è stata concretizzata dall'associazione Vittoria, che si occupa di tutela delle donne e che gestisce il centro antiviolenza e la casa rifugio. Lo step successivo del progetto è dare a queste donne poi un'opportunità lavorativa. L'idea è quella di fare incontrare bisogni occupazionali delle attività commerciali associate a Confcommercio con il bisogno delle vittime di violenza di reperire un lavoro e rendersi così indipendenti. (ANSA).