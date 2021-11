Vaccini: in Liguria da lunedì prenotazioni terza dose over 40

In Liguria partiranno lunedì alle ore 12 su tutti i canali in contemporanea le prenotazioni della terza dose 'booster' di vaccino contro il covid per la fascia di età tra i 40 e i 59 anni. E' quanto emerso oggi nel punto stampa in Regione sulla pandemia. Le terze dosi si potranno prenotare dopo i sei mesi dalla fine del ciclo di vaccinazione (dalla seconda dose).

"In Liguria la zona gialla non è un tema del momento, siamo sotto i 150 casi di incidenza per 100mila sulla settimana. Oltre a questo ci deve essere uno sforamento dei parametri dei letti in area medica generale e in terapia intensiva" perché si passi alla zona gialla. "I numeri quotidiani sono molto distanti da quelli che abbiamo conosciuto nelle passate ondate, sia pure con un Rt in questo momento in Liguria dell'1,23", ha spiegato il presidente della Regione Giovanni Toti.

"Non esiste una situazione di particolare attenzione su nessuna delle singole province - ha anche sottolineato Toti -. La provincia de La Spezia è un pochino più avanti, ma oggi la curva si è un pochino stabilizzata. Anche se l'incidenza è diversificata vediamo una tendenza all'allineamento".