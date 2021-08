Alleanza Coop, ok dal Mipaaf alla pesca del gambero

(ANSA) - ROMA, 05 AGO - Le imprese autorizzate alla pesca dei gamberi di profondità nel Mar Ligure e Tirreno possono continuare regolarmente ad effettuare l'attività di prelievo. Ha avuto una risposta dal Mipaaf la preoccupazione espressa nel giorni scorsi dall'Alleanza delle Cooperative della pesca circa il blocco delle attività nelle aree in cui è stato già utilizzato oltre l'80% della la quota di sforzo di pesca per il 2021.Il ministero, riporta l'Alleanza delle Cooperative, ha fatto sapere anche che "adotterà certamente ogni possibile iniziativa, anche di carattere finanziario, in grado di mitigare gli effetti dell'applicazione della normativa in esame".

Sulla necessità di introdurre meccanismi di gestione diversi espressa dall'Alleanza, è stata confermata la disponibilità della Direzione generale della pesca ad organizzare quanto prima un incontro con tutti i rappresentanti del settore. "Auspichiamo venga convocato al più presto - precisa l'Alleanza - per evitare che la stessa crisi investa altri segmenti della pesca italiana". (ANSA).