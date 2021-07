Covid: Gimbe, nella settimana casi in aumento (+11,5%)

Nella settimana dal 30 giugno al 6 luglio in Liguria si registra una performance in miglioramento sui casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, che sono 8 a livello regionale, rispetto ai 10 della settimana prima. Ma aumentano dell'11,5% i nuovi casi. Restano intanto ampiamente sotto soglia di saturazione i posti letto sia in area medica (1%) e terapia intensiva (3%). E' quanto emerge dal report settimanale della Fondazione Gimbe.

La percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari il 36,4% a cui aggiungere un ulteriore 23,1% solo con prima dose. Tra gli over 80 l'89,3% ha completato il ciclo vaccinale a cui aggiungere un ulteriore 4,2% solo con prima dose. La percentuale di popolazione 70-79 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 67,4% a cui aggiungere un ulteriore 17,5% solo con prima dose. La percentuale di popolazione 60-69 anni che ha completato il ciclo vaccinale è pari a 38,2% a cui aggiungere un ulteriore 39,6% solo con prima dose. La percentuale di popolazione over 60 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 15,3%. (ANSA).