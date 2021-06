Auto in fiamme dopo scontro con scooter, donna morta

E' di un morto e due feriti il bilancio del tragico incidente avvenuto, verso le 11, sulla statale Aurelia, a Sanremo nei pressi di Capo Nero, dove una vettura Volkswagen Polo si è schiantata frontalmente contro uno scooter di grossa cilindrata, prendendo subito dopo fuoco. Ad avere avuto la peggio è stata una donna di 30 anni, passeggera della moto condotta da un poliziotto in servizio al commissariato di ,Sanremo. Quest'ultimo è stato tratto in salvo dai soccorsi, in extremis, prima che divampasse l'incendio, ma ha riportato ugualmente gravi lesioni ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Il traffico è ancora bloccato in entrambe le direzioni di marcia.

Stando a una prima ricostruzione , sembra che la vettura stesse procedendo verso Ospedaletti e la moto verso Sanremo. Per cause tuttora in fase di accertamento, in un tratto rettilineo c'è stato l'impatto frontale, con la moto rimasta schiacciata tra la prima auto e un'altra vettura posteggiata.