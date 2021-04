Ballardini: Contro la Lazio serve il massimo. E intanto perde Criscito

(ANSA) - GENOVA, 30 APR - Trasferta a dir poco impegnativa per il Genoa di Davide Ballardini atteso domenica all'ora di pranzo dalla Lazio all'Olimpico. Lotta salvezza contro corsa Champions con i rossoblù che perdono il capitano Mimmo Criscito.

"Si è fermato per un fastidio muscolare - ha spiegato Ballardini -, farà degli accertamenti e quasi sicuramente salterà la gara con la Lazio".

Gara dura soprattutto per il valore dei biancocelesti come sottolinea il tecnico rossoblù. "Hanno una grande squadra con dei grandi giocatori e quindi sono ambiziosi. Sanno di poter competere fino alla fine per il raggiungimento della Champions league. Hanno un obiettivo importante ma anche noi abbiamo un obiettivo altrettanto importante. Ognuno tirerà fuori il meglio di se".

Per i rossoblù i pericoli maggiori arriveranno dall'ex Immobile e da Correa, nelle ultime gare entrambi a segno. "La Lazio ha una rosa straordinariamente forte. Hanno qualità e grande fisicità . Poi è una squadra solida, pensare che possano metterti in difficoltà uno o due giocatori è un pensare non giusto perché loro hanno dei grandissimi giocatori in tutti i reparti, chiaro che il Genoa dovrà fare una grande partita - ha detto -. Sono molto dinamici e non danno punti di riferimento.

Per questo dovremo essere bravi come squadra e intendo essere corti, stretti ed aiutarci molto. Solo così riusciremo a limitare i loro giocatori".

Ed a caricare il Grifone nella seduta di ieri anche il presidente Preziosi in visita alla squadra. Il patron ha seguito assieme al d.s. Marroccu e al club manager Rossi la seduta, l'ultima prima della rifinitura odierna. Genoa che non avrà a disposizione nemmeno lo squalificato Pandev ma ritroverà Radovanovic. Possibile a questo punto, con Criscito assente, una difesa con Biraschi a destra mentre in attacco è ballottaggio tra Destro, Shomurodov e Scamacca per due maglie.