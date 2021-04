Genoa ha nuovo pullman per la squadra

La sfida di Torino contro la Juventus segnerà l'inaugurazione della nuova Freccia Rossoblù, il pullman ufficiale del club più antico d'Italia. Un segno distintivo del Genoa ormai da decenni che si è recentemente rinnovato.

ll mezzo, un Volvo 9900 lungo 13,10 metri ed alto 3,85, è completamente accessoriato con un sistema di climatizzazione all'avanguardia, una serie di 8 telecamere esterne ed interne per progetti social e un monitor da 19 pollici con impianto satellitare oltre al wi fi interno.

Un pullman attento anche all'ambiente avendo ricevuto il Sustainable Bus Award per l'ecosostenibilità con basse emissioni di CO2 e riconoscimento automatico di zone ad emissione zero.

(ANSA).