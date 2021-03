Sciopero porto Genova, tolto il blocco ai varchi in tarda mattinata

I lavoratori hanno tolto il blocco ai varchi portuali iniziato stamattina. Prima di concludere il presidio sono scesi nuovamente in lungomare Canepa a bloccare il traffico come hanno fatto a singhiozzo per tutta la mattinata. Tolto anche il presidio sotto la sede di Confindustria. Lo sciopero del porto di Genova proseguirà fino a mezzanotte. Ad ora non sono arrivate convocazioni di nuovi incontri per provare a ricucire il rapporto sindacati- terminalisti.

Blocco ai varchi portuali di Genova, da ponte Etiopia a Genova Pra' e presidio sotto la sede di Confindustria. E blocco della strada di grande scorrimento, lungomare Canepa, davanti al varco principale del bacino di Sampierdarena. Lo sciopero è stato dichiarato dai sindacati contro la lettera consegnata dai terminalisti genovesi al presidente dell'Autorità portuale del Mar ligure Occidentale che mette in mora l'Adsp per non aver vigilato sull'attività della Compagnia Unica che ha portato a richieste di integrazione tariffarie, erogate dal 2013 ad oggi, per 8 milioni. Lo sciopero, iniziato questa mattina, proseguirà per tutta la giornata.

Per la Filt-Cgil la lettera consegnata al presidente dell'Autorità portuale e le parole dei terminalisti sono "una coltellata alla schiena del mondo del lavoro. "I terminalisti genovesi dicono che un giorno di lavoro è un privilegio? Ma un attacco così al mondo del lavoro non si registrava da 30 anni nel porto di Genova, dopo che negli anni si è costruito tanto con l'impegno di tutti - dice Enrico Poggi, segretario della Filt-Cgil di Genova -. Leggere le frasi dei terminalisti e sentirsi dire che praticamente disconoscono quanto fatto in tavoli ufficiali rimettendo in discussione tutto non lo possiamo accettare. E' una coltellata alla schiena di tutti i lavoratori e la risposta è chiara, perché abbiamo la solidarietà di tutti i lavoratori di Genova dalla logistica ai metalmeccanici agli autoferrotranvieri". Lo sciopero di oggi di 24 ore del porto, innescato dalla lettera consegnata dai terminalisti al presidente dell'Autorità di sistema portuale che di fatto tocca la Compagnia unica dei lavoratori portuali, procede con il blocco di tutti i varchi portuali e il presidio davanti a Confindustria Genova. "Abbiamo chiesto il disconoscimento della lettera e un nuovo protocollo di relazioni industriali, i terminalisti ci hanno rifiutato ogni proposta di compromesso - sottolinea Roberto Gulli, segretario della Uiltrasporti Uil -. Siamo pronti a fare i presi ad oltranza". Rincara la dose Mauro Scognamillo della Fit-Cisl: "E' un vero e proprio attacco, gratuito e inaspettato, che non capiamo, a quella che è stata la pace sociale sulle banchine che ha portato il porto di Genova ad essere un modello copiato in Italia". Anche per José Nivoi, dell'Usb porto di Genova la lettera è "un ulteriore attacco al mondo del lavoro e alla Culmv per andare a demolire il modello portuale Genova".

'La lettera va stracciata. I terminalisti dicano che esiste ma non va piu' bene' dice Antonio Benvenuti, il console della Culmv, che e' l'oggetto della letteraconsegnata dai terminalisti al presidente dell'Autorita' di sistema portuale, anche se non protocollata, e che mette in mora l'ente proprio per non avere vigilato e controllato sull'operato della Compagnia. 'Il presidente di Confindustria Genova ha detto che non esiste, ma non ha rinnegato le posizioni scritte. La lettera c'e', e' pesantissima, me la sono studiata e letta bene. Se non la stracciano non posso sedermi ai tavoli per fare gli accordi con i singoli terminalisti. Andiamo avanti con il nostro piano e non rinunciamo a prenderci i nostri impegni ma non possiamo andare a trattare con il cappio al collo' dice Benvenuti. E c'e' un altro punto: 'Siamo anche stufi di essere messi nel mezzo di una lite fra terminalisti. Non c'entriamo. Non vogliamo fare gli utili idioti. Gli utili idioti si arrabbiano e ti fermano il porto un giorno o l'altro' aggiunge. Benvenuti, a proposito delle contrapposizioni che sembrano agitare il mondo dei terminalisti genovesi, evidenziate anche dalle firme apposte sulla lettera in tempi diversi e dalle prese di distanza di alcuni. Lettera a parte, per la Culmv c'e' un'altra partita in sospeso, da un milione di euro, con Psa Genova Pra'. 'Il terminal ci ha effettuato unilateralmente trattenute da quanto pagato nei mesi da settembre a gennaio, a titolo di penale commerciale. Una voce che non esiste nel regolamento dell'articolo 17 - spiega Benvenuti - Cifre che riguardano un salario che abbiamo gia' distribuito come Compagnia. Ma e' una partita iniziata a settembre, che riguarda un solo terminalista. Non abbiamo voluta metterla sul tavolo ora'.