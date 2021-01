Juve corsara, Samp ko

Riesce a tenere il passo del Milan la Juventus, che batte a domicilio la Sampdoria con un gol per tempo, Chiesa nel primo, Ramsey nel secondo, espugnando il Ferraris al termine di una gara resa non semplice da una pioggia incessante e da una Sampdoria mai doma. I bianconeri restano a sette punti dalla vetta ma sempre con una gara in meno e con sempre maggior fiducia nei loro mezzi. Lo stop per i blucerchiati, reduci da due vittorie, li lascia al decimo posto, ma con buone sensazioni. Prima fase di studio da parte di entrambe le compagini con gli ospiti, in maglia arancione, che cercano senza troppa convinzione di aggirare una Samp bene messa in campo da Ranieri. Al ventesimo un errore in mediana di Keità permette ai bianconeri di recuperare il pallone e innescare il contropiede. Ad orchestrarlo Ronaldo che apre per Morata, lo spagnolo da destra entra in area e serve in mezzo per l'accorrente Chiesa che batte Audero senza problemi. Il gol non cambia però l'inerzia della partita con la Juventus che fatica a chiudere la gara e la Sampdoria che prova a rendersi pericolosa ma trova praticamente sempre un Chiellini super e i suoi compagni di reparto non da meno. Nel finale di tempo Ronaldo prova a marchiare la gara prima con una conclusione potente dal limite che Audero alza in angolo, poi con una incursione solitaria in area ma Yoshida recupera salvando senza fallo a pochi metri dalla porta. Al rientro dagli spogliatoi i due tecnici confermano gli undici iniziali. Al 5' paura per uno scontro aereo tra Cuadrado e Augello con il sampdoriano che ha la peggio e rientra con un vistoso turbante. La Sampdoria è comunque più pimpante e nella prima parte della ripresa produce il massimo sforzo non prima di aver rischiato con Morata che si vede annullare un gol per fuorigioco. Al decimo Quagliarella si gira bene in area ma Chiellini respinge con il corpo, due minuti dopo da posizione defilata ancora il capitano della Sampdoria che trova però Szczesny pronto a respingere in angolo. Ranieri ci crede e cambia tutto il fronte offensivo inserendo Torrergrossa e Ramirez e poco prima Damsgaard ma l'effetto non è quello sperato con la Juventus che piano piano riprende in mano il pallino del gioco grazie anche agli inserimenti di Rabiot prima e di Bernardeschi e Ramsey dopo. Nel finale i padroni di casa si lanciano in avanti con le ultime energie rimaste ma così facendo scoprono il fianco e allo scoccare del 45' Ronaldo innesca il contropiede perfetto con un lancio diagonale che taglia tutto il campo per Cuadrado, l'esterno arriva in area e serve al centro per l'accorrente Ramsey che deve solo appoggiare in gol. Per la Sampdoria è il colpo del ko.