Clima: scuola di Sarzana in progetto europeo su boschi

Quanto una foresta può contribuire nel mitigare i cambiamenti climatici? E quanto potrà farlo anche in futuro? Sono domande a cui gli studenti dell'istituto Parentucelli Arzelà di Sarzana (La Spezia) cercano di rispondere. La scuola superiore fa parte di un progetto europeo sulla corretta conduzione dei boschi, una sfida aperta ai cambiamenti climatici e a nuove opportunità occupazionali in aree meno abitate. Il progetto Madames-Ax è stato sperimentato per la prima volta in Italia nell'area forestale del consorzio agroforestale dei Comunelli di Ferriere a Piacenza e le due classi quarte della scuola spezzina, indirizzo agrario e scientifico con curvatura informatica, hanno messo a disposizione la loro capacità e le loro idee per creare un modello di simulazione che valuti l'efficienza delle foreste nel sequestrare il carbonio nell'evoluzione del cambiamento climatico. L'apporto degli studenti di Sarzana è stato fondamentale al progetto tanto che è partita la possibilità di un'alternanza scuola-lavoro per proseguire nello studio. (ANSA).