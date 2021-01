Toti, Superiori in Liguria chiuse ancora una settimana

"Abbiamo deciso, consultandoci con la nostra task force sanitaria, di andare avanti con la didattica a distanza per le scuole superiori ancora per una settimana, proprio per mantenere in calo" i parametri del contagio in Liguria. Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti. "Comprendiamo l'esigenza dei ragazzi che vogliono tornare in aula - ha detto Toti - ma crediamo sia giusto che ciò avvenga agendo con prudenza e sicurezza. E lo decidiamo a prescindere dal Tar che sta sospendendo nelle altre regioni le ordinanze di chiusura, frutto di una interpretazione delle competenze che andrebbe chiarita al più presto dal Governo per evitare di aggiungere ulteriore confusione a una situazione già complicata".