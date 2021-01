Affari non risolti, ristoratore e figli pestano 50enne

I carabinieri di Camogli hanno denunciato un uomo di 51 anni, ristoratore, e i suoi figli ventenni, dopo una aggressione nei confronti di un uomo di 54 anni.

I fatti risalgono al 23 dicembre. Secondo quanto ricostruito, padre e figli hanno preso a calci e pugni l'uomo causandogli ferite giudicate guaribili in 40 giorni. In base a una prima ipotesi i due cinquantenni si conoscevano e avrebbero avuto in passato questioni di soldi che potrebbero non essere state chiuse del tutto e avrebbero scatenato l'aggressione. (ANSA).