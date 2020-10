Arrestati rapinatori Rapallo

La squadra mobile di Genova ha arrestato cinque persone accusate di avere rapinato una gioielleria il 20 agosto 2019 a Rapallo, nel centro della località turistica e sotto gli occhi di tanti turisti e passanti. Proprio le immediate segnalazioni dei testimoni consentirono un tempestivo intervento della polizia e costrinsero la banda ad abbandonare il ricco bottino. Un video ha ripreso il colpo, si vedono tre uomini entrare con una pistola nel negozio e minacciare il titolare.

E' stato scoperto che gli arrestati, 5 lituani, erano arrivati dall'estero proprio con l'obiettivo del colpo a Rapallo. Gli arresti sono stati eseguiti all'estero in collaborazione con la divisione Si.Re.Ne del servizio per la Cooperazione internazionale di polizia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, in tre si erano presenti nel negozio col il volto coperto: uno di loro ha minacciato con una pistola il dipendente mentre gli altri due, come si vede in un video, hanno iniziato a rompere le vetrine con una mazza e una accetta prendendo 18 orologi Rolex in esposizione, per un valore di circa 200 mila euro. A prendere la borsa con il bottino era stato un quarto complice che aveva aspettato fuori. L'uomo aveva dovuto abbandonare tutto per strada, però, perché inseguito da alcuni passanti.

Nel corso dell'inchiesta erano stati identificati come autori cinque uomini di origini lituane. Gli inquirenti hanno ricostruito che oltre ai quattro che hanno materialmente agito c'era un quinto uomo che nei giorni precedenti aveva effettuato una serie di sopralluoghi a Rapallo. I cinque, di età compresa tra i 24 e i 46 anni, sono stati rintracciati in Spagna, Repubblica Ceca e Lituania e sono in attesa di estradizione.