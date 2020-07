Colpo Samp, Lecce battuto e classifica fa meno paura

Nella gara della paura, del dentro e fuori, è la Sampdoria a fare bottino pieno ed allungare nella zona salvezza. Per il lecce uno stop pericoloso, il quinto consecutivo che potrebbe aprire scenari davvero oscuri. Doppio Ramirez per i doriani, e Mancosu per il Lecce, per un 1-2 al via del mare nel segno degli uomini di ranieri. Tutto su rigore, con ben tre penalty fischiati dal fiscalissimo Rocchi. La samp allunga a 29 e da un'accelerata in zona salvezza, il Lecce sempre fermo a 25 terzultimo. Allenatori che devono fare i conti con squalifiche ed infortuni. liverani senza punte di ruolo, con Babacar che parte dalla panchina: in avanti il suo falco-saponara. sull'altro fronte ranieri conferma le scelte della vigilia, con il duo Ramirez-Bonazzoli a cercare di pungere.

E' la Sampdoria a prendere le redini del gioco, e far girare maggiormente la palla; i giallorossi provano a giocare di rimessa. Sul finire del tempo la svolta: Tachtsidis stende Jantko in area, rocchi assegna il penalty, confermato dal var. dal dischetto Ramirez (40'), Gabriel respinge, la sfera assume una traiettoria beffarda e si insacca alle sue spalle per il vantaggio doriano. Si riparte e liverani inserisce Petriccione e Babacar per Tachtsidis e Meccariello, per un Lecce più offensivo e che torna alla difesa a 4; sul fronte opposto Gabbiadini rileva Bonazzoli.

Ed è ancora rigore, questa vola per il lecce. Thorsby entra duro su Saponara, Rocchi indica il dischetto. capitan Mancosu è implacabile (5'). il Lecce ci crede e comincia a spingere con più convinzione, ma sbatte sul muro doriano. E' ancora penalty. Paz atterra Depaoli e ancora Ramirez (30') per il vantaggio ospite e la sua doppietta personale. Alla fine sorridono Ranieri e i suoi uomini, per il lecce uno stop inatteso, e la salvezza che diventa un'impresa.