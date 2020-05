Collaudo Ponte seconda decade luglio affidato ad Anas

Il collaudo statico della struttura del nuovo ponte di Genova è previsto nella seconda decade di luglio. La struttura in acciaio sta per essere terminata con il varo, avvenuto oggi, dell'ultima sezione della rampa che collega il ponte con l'A7. Il varo della rampa è in esecuzione e sarà terminato in giornata. Al termine di queste lavorazioni è previsto, a partire dal fine settimana, il getto della soletta, che sarà realizzato in tempi ridotti procedendo in continuità.

Si partirà da Ponente, coprendo le prime 7 campate, poi si continuerà a levante e alla fine si completeranno le attività con le campate centrali.

Il collaudo del nuovo viadotto è stato affidato all'Anas