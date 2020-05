Coronavirus: in Liguria altri 11 morti e 55 nuovi contagiati

Ancora morti per covid-19 in Liguria, 11 nuovi decessi comunicati nel bollettino quotidiano della Regione, che portano a 1.395 le morti dall'inizio dell'epidemia. I positivi totali si riducono di 76 unità a 4.188 persone, con 55 nuovi contagi, dopo 120 persone risultate guarite con doppio tampone negativo. Le persone ricoverate in ospedale sono 305, delle quali 22 in terapia intensiva, con 27 letti liberati nelle ultime 24 ore. A livello provinciale, risultano a Savona 687 positivi, a La Spezia 149, a Imperia 556 e a Genova 2.792. In fase di verifica l'attribuzione provinciale di 4 contagiati. (ANSA).