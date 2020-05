Video infermiere ricorda lotta al Covid

"Dietro ad una mascherina solo occhi pieni di terrore". È una delle tante testimonianze chi è stato in prima linea durante l'emergenza Covid-19. Sono raccolte nel video realizzato dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Genova e Asl3 e diffuso oggi in occasione della Giornata internazionale dell'Infermiere. Un accompagnamento musicale e poi la voce delle infermiere, tutte con una maglietta bianca con stampata un'immagine forte: un'infermiera di spalle che guarda il simbolo del Coronavirus.

Dieci infermiere che hanno voluto spiegare con piccole frasi quello che hanno vissuto in quei giorni: "La nostra paura era grande quanto la nostra responsabilità". E ancora: "Ci chiamano eroi, ma gli eroi non hanno paura". E poi: "Ci siamo uniti come piccoli anelli di una catena lunghissima". Un collage di voci cariche di emozioni per quei giorni difficili ma scanditi oggi anche per aver visto "labbra sorridere di chi era felice di tornare a respirare in autonomia". Un video per una giornata speciale in una ricorrenza particolare: oggi si celebrano anche i duecento anni dalla nascita di Florence Nightingale, fondatrice dell'assistenza infermieristica moderna. (ANSA).