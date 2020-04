Esplosione in una baracca, paura a Certosa

Paura durante la notte in via Certosa a Genova per una esplosione dentro una baracca occupata.

L'abitante del basso è rimasto illeso ma è stato comunque soccorso dai sanitari del 118 per precauzione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L'esplosione, che ha scaraventato in strada persiane e calcinacci, sarebbe stata causata da una fuga di gas partita da una bombola.. (ANSA).