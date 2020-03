In pensione Gilberto Danesi, Ad di Psa Italia

Dopo 19 anni di servizio l'amministratore delegato di Psa Italia, Gilberto Danesi, numero uno dei terminal Psa Genova Prà, il principale dello scalo ligure, e Vecon di Venezia, andrà in pensione il primo di aprile. "Sotto la sua guida Psa Genova Pra' ha intrapreso un programma di potenziamento di investimenti volto a trasformare il terminal in una struttura pronta per affrontare le sfide future, mentre Vecon ha saputo costruirsi una solida reputazione a servizio del mercato veneto" sottolinea una nota diramata dal regional ceo di Psa Europe & Americas, David Yang. Il manager non abbandonerà il lavoro al servizio dei due terminal. Il successore non è ancora stato nominato e Danesi continuerà a "sostenere le attività del Gruppo in Italia in qualità di membro del Consiglio di amministrazione delle entità italiane" prosegue la nota. "Come tale - aggiunge - continuerà a rappresentare le unità di business all'interno delle diverse organizzazioni di categoria e a coltivare i rapporti con i vari stakeholder".