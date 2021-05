Vaccini: Lazio, 5mila prenotati nelle farmacie in poche ore

Cinquemila prenotazioni in poche ore nel Lazio per il vaccino anti covid in farmacia. Da oggi la piattaforma della Regione ha aperto a chi vuole e può fare l'inoculazione di Johnson&Johnson (dose unica) in una delle 600 farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale e che cominceranno dal primo giugno.

"Il numero di farmacie in cui è possibile ricevere la somministrazione aumenta ogni giorno in maniera costante e massiccia", spiega Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma Roma, "contiamo di riuscire a somministrare, almeno inizialmente, non meno di 20mila dosi a settimana. Il lavoro è stato tanto ma siamo certi che la strada intrapresa sia quella giusta. La quantità enorme di prenotazioni arrivate sta lì a dimostrarlo".

L'accesso alla vaccinazione in farmacia avviene solo attraverso il sistema di prenotazione online della Regione Lazio, nell'ambito della fascia di età per cui è attiva la prenotazione. Ciò significa che non è possibile prenotare direttamente nelle farmacie.

Le persone assistite dal Servizio sanitario regionale del Lazio che vogliono prenotare il vaccino devono: avere a disposizione la propria tessera sanitaria per comunicare il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico TEAM sul retro della tessera; scegliere nell'elenco la farmacia dove intendono ricevere il vaccino; selezionare il giorno; lasciare il proprio numero di telefono. La Farmacia scelta chiamerà per fissare l'orario dell'appuntamento. Una volta effettuata l'inoculazione del vaccino - dice in una nota Federfarma - sarà rilasciato un attestato di avvenuta vaccinazione, fondamentale per accedere al Green Pass.