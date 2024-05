Tennis: Alcaraz infortunato, salta gli Internazionali di Roma

Carlos Alcaraz non sarà in campo agli Internazionali di Roma, Il campione spagnolo lo ha annunciato sui social, spiegando che è costretto a rinunciare per infortunio. "Ho sentito dolore dopo aver giocato a Madrid, fastidio al braccio - scrive il n.3 al mondo su Instagram - Oggi ho fatto degli esami e ho un edema muscolare, conseguenza del mio ultimo infortunio. Purtroppo non potrò giocare a Roma. Ho bisogno di riposo per recuperare e poter giocare senza dolore al 100%. Mi dispiace molto c vediamo l'anno prossimo".



