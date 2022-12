Suv investe due bici, muore 16enne nel Ferrarese

Investiti da un Suv mentre erano in bici, un ragazzo di 16 anni è morto e un altro giovane di 17 anni è rimasto ferito in modo grave ieri sera a Ferrara, intorno alle 20.45, vicino alla frazione di Codrea, in via Pomposa. L'automobilista, che inizialmente non si era fermato, si è presentato circa tre ore dopo il fatto alla Polizia Municipale Terre Estensi. Si tratta di un ferrarese di 37 anni. Il 17enne rimasto ferito è ricoverato in prognosi riservata. Dopo l'impatto, una bicicletta si è schiantata contro un platano a lato della strada, l'altra è stata proiettata al centro della via.

La giovane vittima si chiamava Manuel Lorenzo Ntube e giocava nelle giovanili del Padova Calcio