Neve e piogge mettono al sicuro le disponibilità del Po

Le nuove piogge e nevicate degli ultimi giorni sui rilievi alpini mettono al sicuro la disponibilità idrica del Distretto del fiume Po. Se ad aprile 2023, prima delle alluvioni di maggio, la disponibilità idrica era ai minimi storici, ora le precipitazioni di marzo e aprile hanno favorito un'importate ripresa dei deflussi in tutti i corsi d'acqua del distretto e il riempimento di tutti i principali invasi, grandi laghi compresi.

A renderlo noto è l'Autorità distrettuale del fiume Po: per il periodo, si registrano valori record del manto nevoso. Il volume di acqua immagazzinata sotto forma di neve è prossimo a 5 miliardi di metri cubi, valore superiore ai riferimenti tipici del periodo. Le sezioni del fiume Po di Cremona, Boretto, Borgoforte e Pontelagoscuro risultano essere in condizioni idrologiche di 'umidità severa', mentre quella ubicata più a monte tra quelle di riferimento, ovvero Piacenza, presenta una condizione idrologica di 'umidità moderata'. Le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni, per il territorio del Distretto del Po, presentano precipitazioni sparse e temperature in linea con i valori tipici del periodo.

"Considerata l'attuale disponibilità di risorsa idrica a scala distrettuale e le più aggiornate previsioni stagionali", sottolinea l'Autorità, "non si intravedono criticità particolari per il soddisfacimento dei diversi fabbisogni (irriguo, industriale, produttivo e civile) nei prossimi mesi".



