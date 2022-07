Covid: risalgono i ricoveri, si contano 11 morti

(ANSA) - BOLOGNA, 18 LUG - Tornano a crescere, in Emilia-Romagna, i ricoveri di pazienti positivi al Covid: sono 52 in terapia intensiva, 5 in più di ieri, e 1.598 negli altri reparti Covid. Si contano anche 11 morti: fra loro però è stato inserito anche il ventenne morto nei giorni scorsi dopo un tuffo in piscina a Rimini. La Regione spiega che, come previsto dalla modalità di gestione nazionale dei dati, rientra nel computo anche se la sua positività è stata diagnosticata dopo la sua morte, dovuta ad altra causa. Morta, sempre nel riminese, anche una donna di 47 anni con gravi patologie pregresse.

I nuovi casi di positività riscontrati nelle ultime 24 ore sono 4.175, sulla base di poco più di 10mila tamponi, un numero più basso del solito come abitualmente avviene nei festivi. I casi attivi sono circa 82mila, il 98% dei quali in isolamento domiciliare. (ANSA).