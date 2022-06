Emergenza siccità, Osservatorio del Po: 'Una crisi mai vista in 70 anni'

Nel Bacino Padano il fabbisogno d'acqua è alto ma tutte le disponibilità sono "in esaurimento" in quella che è una crisi "con valori mai visti da 70 anni". È il nuovo allarme che arriva dall'Osservatorio sugli utilizzi idrici del grande fiume riunito oggi a Parma in seduta straordinaria con Autorità del Po, Regioni, portatori d'interesse, protezione civile. Allo scenario già molto critico, si evidenzia, "si aggiunge la previsione di mancanza di piogge e il persistere di alte temperature sopra la media".

La siccità del bacino del Po incide pesantemente anche sul settore idroelettrico: la produzione è "in stallo" e all'orizzonte c'è preoccupazione per la quantità d'acqua necessaria a raffreddare le centrali. È quanto emerso dalla riunione straordinaria di oggi a Parma dell'Osservatorio sulla crisi idrica. Nel summit è intervenuta Terna, tra i soggetti partecipanti, che ha sottolineato come in prospettiva delle prossime settimane si attesta la progressiva scarsità di risorsa utile per il raffreddamento adeguato delle centrali elettriche.