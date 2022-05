Raffaele Drei è il nuovo presidente di Fedagripesca E-R

(ANSA) - BOLOGNA, 20 MAG - Raffaele Drei è il nuovo presidente di Confcooperative Fedagripesca Emilia-Romagna, organizzazione che riunisce 385 cooperative con oltre 51mila soci, 18.400 addetti e un fatturato complessivo che supera 9,5 miliardi. Drei, che succede a Carlo Piccinini, è stato eletto questa mattina durante l'assemblea regionale della federazione a Bologna e resterà in carica per i prossimi quattro anni.

Faentino, 57 anni, è titolare di un'azienda frutticola e vinicola ed è vicepresidente di Conserve Italia, il gruppo cooperativo dei marchi Cirio, Valfrutta, Yoga, Derby Blue e Jolly Colombani.

"Dovremo imparare a gestire al meglio e in rete le risorse che stanno arrivando - ha detto dopo l'elezione - la cooperazione su questo tema ha sempre fatto scuola e credo che siamo attrezzati per investire, per ristrutturare le filiere per quanto riguarda il Pnrr, l'economia circolare, l'energia e il riutilizzo dei sottoprodotti agricoli". Per Drei, inoltre, è necessario considerare il rapporto con il consumatore, alla luce dei cambiamenti e delle sfide poste dall'attualità. "Sta vivendo una situazione di grande difficoltà - ha spiegato il neopresidente - le imprese hanno difficoltà ad affrontare gli aumenti spropositati dei costi e dall'altro l'alto il potere d'acquisto dei consumatori non è aumentato". Sulla transizione ecologica Drei è convinto che "in Emilia-Romagna la stiamo facendo da 20 anni" e che è necessario "attuare ciò che l'innovazione e la ricerca ci metteranno a disposizione per andare verso un obiettivo che tutti condividono". (ANSA).