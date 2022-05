Cesena Fiera, utile di 540mila euro

Conti definiti "col vento in poppa" quelli presentati in mattinata da Cesena Fiera che chiude un ennesimo bilancio col segno più. Il fatturato 2021 della società ha raggiunto quota 6,6 milioni di euro, superando ampiamente i livelli del periodo pre-Covid (2019) che avevano visto chiudere l'esercizio a 5,3 milioni di euro e un utile di gestione di 103.000 euro.

Numeri alla mano il bilancio ha registrato un incremento di fatturato del 24,5% negli ultimi tre anni, risultato importante alla luce di un trend non particolarmente positivo per il sistema fieristico. Tornando al bilancio 2021, presentato e approvato all'unanimità questa mattina dall'Assemblea dei soci svoltasi a Cesena Fiera, l'utile netto di gestione è stato di 540 mila euro. A determinare la crescita della società pubblico-privato è stato ancora una volta Macfrut, la fiera internazionale dell'ortofrutta, che incide per il 61% del bilancio, percentuale che si è ridotta per l'arrivo di Fieravicola svoltasi nel 2021 che ha inciso per il 10% del fatturato.

"Punto di forza nel percorso di crescita di Cesena Fiera - precisano i vertici della società - è stata la doppia anima: quella globale determinata da Macfrut e Fieravicola, e quella locale con l'attività in pieno sviluppo nel quartiere fieristico di Pievesestina". (ANSA).