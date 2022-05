Trovati sei migranti nascosti in un camion nel Reggiano

I carabinieri hanno rintracciato ieri pomeriggio a Guastalla, nella Bassa Reggiana, un camion in cui si nascondevano sei persone risultate essere irregolari sul territorio italiano. Il mezzo pesante proveniente dalla Romania stava per effettuare una consegna in un'azienda quando lo stesso autista - che sarebbe estraneo ai fatti - ha sentito alcune voci provenire dal rimorchio. A quel punto è scattata la segnalazione e i militari hanno aperto le porte del cassone. All'interno, oltre alla merce, vi erano quattro pachistani, un afghano e un iraniano.

Stando alle prime ricostruzioni si sarebbero intrufolati nel tir in Romania, eludendo i controlli durante le operazioni di carico. Si pensa che la loro destinazione finale potesse essere non l'Italia, ma bensì altri Paesi europei quali Germania o Gran Bretagna. I giovani, stremati dal lungo viaggio, sono stati accompagnati in caserma dove sono stati denunciati alla Procura di Reggio Emilia con l'accusa di ingresso illegale sul territorio nazionale, per poi essere rilasciati e autorizzati a regolarizzare la propria posizione.