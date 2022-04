In 150 a Predappio alla commemorazione 77/o morte Mussolini

(ANSA) - PREDAPPIO, 24 APR - Si sono presentati in 150 a Predappio, la cittadina sull'Appennino forlivese dove nacque Benito Mussolini, per celebrare il 77/o anniversario della morte del Duce avvenuta il 28 aprile del 1945. La manifestazione, organizzata dalla sezione di Ravenna dell'Associazione Nazionale Arditi d'Italia-Anai, ha visto i nostalgici sfilare in corteo - senza alcun problema di ordine pubblico e guardati dal servizio d'ordine privato dell'associazione e dalle forze dell'ordine - da Piazza Sant'Antonio al vicino cimitero di San Cassiano dove si sono tenuti i discorsi commemorativi, prima della visita alla Cripta di famiglia che ospita i resti di Mussolini e una messa in suffragio. Presenti Orsola e Vittoria Mussolini, nipoti di Vittorio Mussolini, primogenito della guida del Fascismo.

A prendere la parola - prima di recarsi alla Cripta e alla messa di suffragio - l'organizzatore della commemorazione, Mirco Santarelli, degli Arditi di Faenza che ha invitato i partecipanti al corteo a non fare il saluto romano e a mettersi, invece, la mano sul cuore. Nel suo intervento, tra le altre cose, Santarelli ha ricordato la 'Battaglia del Grano' condotta da Mussolini mentre "adesso si compra il grano dall'Ucraina" e la dipendenza energetica da altri Paesi "mentre Mussolini ci aveva dato un Impero" e con il "petrolio della Libia" sarebbe stata l'Italia a esportare energia.

Oltre alla manifestazione per le vie di Predappio, ieri, nel comune del Forlivese, è stata inaugurata la mostra 'O Roma, o morte. Un secolo dalla marcia', che nei giorni scorsi ha suscitato numerose discussioni. Organizzata dalla fondazione 'Memoria Predappio', in occasione del centenario dell'evento che portò Benito Mussolini al potere, si tiene in un ristorante e sarà aperta fino al 5 novembre.

A 'Villa Mussolini' a Carpena, frazione di Forlì, è aperta, invece , la mostra intitolata 'Arnaldo Mussolini, fratello di Benito'. (ANSA).