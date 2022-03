Covid: 3.187 casi e 6 morti, crescono i ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 28 MAR - Sono 3.187 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di poco meno di 11mila tamponi. Si contano ancora sei morti, il più giovane dei quali è un uomo di 65 anni nel Reggiano.

I ricoveri sono sostanzialmente stabili in terapia intensiva, dove ci sono 39 pazienti (uno in più di ieri), mentre crescono negli altri reparti Covid, dove i positivi sono 1.085, 52 in più di ieri. Calano i casi attivi: in regione gli attualmente positivi sono 47.331, e il 97,6% di loro è in isolamento domiciliare perché non necessita di cure particolari. (ANSA).