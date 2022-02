Terremoti: Ingv, scossa magnitudo 3.6 nel Reggiano

Un scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 20.47 nei pressi di Carpineti, nel Reggiano in Emilia. Il sisma - si legge sul sito dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia - ha avuto un ipocentro a 26 chilometri di profondità. La scossa, come si evince anche dai diversi commenti lasciati sui social network da Facebook a Twitter, è stato avvertito nella zona di Reggio Emilia e nel Modenese. Al momento non si ha notizia di danni a persone o cose. Successivamente, intorno alle 22.10, sempre l'Ingv ha registrato un'altra scossa di terremoto, ancora nei pressi di Carpineti, di magnitudo 2.2 con un ipocentro ad una profondità di 23 chilometri. Lo scorso 9 febbraio, sempre nel Reggiano, erano state registrate diverse scosse di terremoto, tra cui due di magnitudo 4.0 e 4.3 che avevano spaventato i cittadini della zona senza arrecare danni.

"Si susseguono le informazioni di una scossa di terremoto con epicentro Santacaterina-Savognatica di Carpineti - ha scritto sulla sua pagina Facebook il sindaco di Carpineti, Tiziano Borghi -: la scossa non è stata percepita dai residenti delle due frazioni mentre è stata sentita in forma lieve da alcuni residenti del capoluogo e a Marola. Sono tuttavia state allertate due pattuglie di Polizia Locale - ha concluso - per pronto interventi qualora malauguratamente si presentasse la necessità".

Intorno alle 22.10, sempre l'Ingv ha registrato un'altra scossa di terremoto, ancora nei pressi di Carpineti, di magnitudo 2.2 con un ipocentro ad una profondità di 23 chilometri.