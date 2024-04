Svenimenti e nausea, studenti in Ospedale a Piacenza

Sette studenti, tutti minorenni, dell'istituto alberghiero Raineri Marcora di Piacenza sono finiti all'ospedale per una possibile intossicazione alimentare.

Hanno iniziato tutti a manifestare sintomi come malessere, vomito e svenimento dopo aver mangiato alcuni cibi che pare fossero stati preparati in classe nel corso della mattina.

Scattati i soccorsi sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e diversi mezzi del 118.

Sei dei giovani studenti sono stati dimessi qualche ora dopo, mentre un altro è ancora in osservazione.I professionisti dell'igiene e sanità pubblica si sono invece attivati per i campionamenti sugli alimenti ingeriti dagli studenti. Sono stati inoltre previsti tamponi sulle persone che hanno preparato il cibo, per verificare l'eventuale presenza di batteri che possono aver prodotto qualche tossina.



