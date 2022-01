Covid: 16mila casi e altri 48 morti, ricoveri in aumento

In Emilia-Romagna si sfiora il milione di persone contagiate dal coronavirus da inizio epidemia: sono 16.142 i nuovi casi su quasi 66mila tamponi delle ultime 24 ore, per un totale di 996.812 infezioni dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Crescono i ricoveri nei reparti Covid, mentre si contano altri 48 decessi, fra cui - la più giovane - una donna di 60 anni.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 149 (tre in meno da ieri), età media 63,4 anni. Sul totale 95 non sono vaccinati. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.610 (+33 rispetto a ieri), età media 71 anni.

I casi attivi al momento sono 400.893 (+4.886), il 99,3% in isolamento domiciliare perché non necessita di cure ospedaliere.

(ANSA).