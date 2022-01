A Cavriago si torna a commemorare Lenin, 98/o dalla morte

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GEN - E' tornata, dopo lo stop per la pandemia, la commemorazione di Lenin a Cavriago (Reggio Emilia), nel 98/o anniversario della morte. L'hanno organizzata il Partito marxista-leninista italiano, Partito comunista e Partito dei Carc, alla quale hanno aderito il Partito della rifondazione comunista, il Partito comunista italiano e La città futura.

"Una grande rossa e forte manifestazione unitaria nel nome del grande maestro del proletariato internazionale Lenin", scrivono in una nota. Tutti gli interventi "hanno ricordato i meriti storici e gli insegnamenti di Lenin e sottolineato l'importanza del fronte unito creato per ricordare Lenin, che deve allargarsi alla lotta contro il governo del banchiere massone Draghi e contro il capitalismo per il socialismo.

Decine di compagne e compagni, giunti anche da fuori Regione, hanno partecipato alla manifestazione con tante bandiere rosse dei Partiti presenti in clima di grande unità e combattività".

Al termine tutti i presenti hanno intonato l'Internazionale, Bandiera rossa e Bella ciao. (ANSA).