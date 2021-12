Hotel di Rimini e Riccione cercano personale in Albania

Dopo le difficoltà della scorsa estate per gli hotel nel reperimento del personale, le Associazioni Albergatori di Rimini e Riccione provano a correre ai riparti attraverso un programma di reclutamento di lavoratori provenienti dall'Albania per l'inserimento nelle strutture romagnole. "Dalla stagione estiva passata è emersa la grande difficoltà a reperire personale, una crisi di domanda di lavoro mai vista prima", affermano Federalberghi Rimini e Riccione, le quali puntano ad ottenere nuovo personale formato professionalmente per le varie mansioni delle strutture ricettive attraverso il progetto Ponte Adriatico, approvato da Ministero del lavoro e dell'Immigrazione.

I giovani, prima dell'inserimento lavorativo, parteciperanno a un percorso formativo civico, linguistico e professionale della durata di un mese. L'iniziativa, frutto di una collaborazione con l'ente di formazione CEFAL, sarà presentata in video collegamento martedì 14 alle ore 15. Al webinar interverranno i rappresentanti del Ministero del Lavoro, di Cefal Emilia Romagna e i presidenti delle associazioni albergatori di Rimini e Riccione.