Appello Penelope, il 12/12 candele verdi per gli scomparsi

Illuminare di color verde speranza i palazzi prefettizi o i monumenti significativi di tutta Italia, cosa già avvenuta nel 2019 in occasione della prima giornata nazionale dedicata alle persone scomparse. È la richiesta che arriva per il 12 dicembre da Penelope, associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse: "Per quest'anno ci rivolgiamo anche ai cittadini, affinché si facciano portatori anche loro di un gesto di solidarietà e di vicinanza alle famiglie di persone scomparse, accendendo la sera del 12 dicembre una candela verde e ponendola sul davanzale a fungere da guida per gli scomparsi nel ritrovare la strada del ritorno. Un piccolo gesto simbolico ma molto significativo", scrive l'associazione.

"Il fenomeno delle persone scomparse è un fenomeno sociale esteso ma poco conosciuto che non accenna a diminuire. In Italia ogni mese scompaiono centinaia di persone e ad oggi il loro numero è paragonabile alla densità abitativa di una città di provincia. È come se tutti gli abitanti di Matera si fossero trasformati in polvere nell'aria e fossero entrati nella terra del Niente, la terra dove vanno a finire le vite di chi scompare e rimangono confinate le vite di chi rimane in una perenne ed angosciosa attesa senza risposte", prosegue Penelope che dal 2002 si impegna su questi temi. (ANSA).