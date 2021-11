Poesia: 19/a edizione Premio Pascoli in lingua e in dialetto

(ANSA) - CESENA, 23 NOV - Gli imprenditori di San Mauro Pascoli omaggiano il poeta che dà lustro alla loro cittadina, Giovanni Pascoli, con la 19/a edizione del Premio Pascoli di Poesia promosso da Sammauroindustria, associazione pubblico-privato che raggruppa i principali imprenditori della moda calzaturiera internazionale e non solo. Un Premio degli illustri a guardare i nomi dei vincitori delle passate edizioni, tutti giunti nella casa natale del poeta a ritirare il riconoscimento: Mario Luzi, Giovanni Giudici, Yves Bonnefoy, Adonis, Nelo Risi, Franco Loi, Maurizio Cucchi.

Due le sezioni del Premio, in Lingua e Dialetto (con testo italiano a fronte), entrambe del valore di 1.000 euro, aperte alle opere edite non prima del 1 maggio 2020. La giuria è composta da cinque esperti e studiosi di letteratura: Daniela Baroncini (Università di Bologna e presidente dell'Accademia Pascoliana, presidente della giuria), Franco Brevini (università di Bergamo e Milano), Gualtiero De Santi (università di Urbino), Gianfranco Miro Gori (saggista, poeta), Piero Meldini (scrittore). Il termine ultimo di partecipazione è il 30 aprile e la premiazione avverrà nel corso di una serata pubblica in programma a San Mauro Pascoli. Il concorso è realizzato in collaborazione con Romagna Banca.

Il Premio Pascoli contempla anche un premio Internazionale alla carriera e un Premio all'Opera prima, entrambi a discrezione della giuria. Info sul sito www.sammauroindustria.com (ANSA).