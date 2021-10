Salute: dal 25/10 vaccino anti-influenza, pronte 1,5 milioni di dosi

Al via, da lunedì, la campagna vaccinale contro l'influenza in Emilia-Romagna dove, a disposizione dei cittadini, ci sono un milione e mezzo di dosi la cui fornitura sarà completata entro la fine di novembre. E' quanto rende noto la Regione secondo cui le dosi saranno destinate prioritariamente ai grandi anziani; ai soggetti di tutte le età ad alto rischio per patologia o esposizione, per condizione patologica, fisiologica - come la gravidanza - o esposizione lavorativa.

"Vaccinarsi contro l'influenza stagionale - osserva in una nota l'assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini - è un gesto di prevenzione importante soprattutto per chi è a rischio. L'obiettivo principale è ridurre le possibili complicazioni, ma anche, vista la situazione legata alla pandemia, semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti di Covid-19. Il vaccino antinfluenzale- conclude Donini- ci rende più forti contro una malattia, peraltro molto contagiosa, che purtroppo può essere pericolosa".

In particolare, viene evidenziato dalla Regione, "il traguardo è raggiungere il 75% degli ultra-sessantaquattrenni vaccinati (nella passata stagione si è superata soglia 70%, con un aumento del 13,2%) e confermare il trend in aumento delle coperture relative alle donne in gravidanza, ai soggetti con patologie croniche di qualunque età, al personale sanitario".

La campagna partirà lunedì e il vaccino potrà essere somministrato in un qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se il cittadino si presenta oltre il 31 dicembre. Saranno le Aziende Usl a fornire ai medici curanti le dosi di vaccino necessarie a vaccinare gli assistiti appartenenti alle categorie a rischio mentre la somministrazione alle persone che non rientrano nelle categorie a rischio potrà essere effettuata dalle Ausl in un secondo momento.

Al fine di fornire le spiegazione necessarie, la Regione ha avviato sul suo sito la campagna informati 'È tempo di influenza, è ora del vaccino'. (ANSA).