MotoGp: sabato Coriano ricorda Simoncelli a 10 anni dalla morte

Dieci anni fa, il 23 ottobre del 2011, Marco Simoncelli, perdeva la vita sull'asfalto di Sepang correndo - sulla sua Honda - il Gran Premio della Malaysia.

Sabato, Coriano - la cittadina romagnola che gli dato i natali - ricorderà il 'Sic' dedicandogli una intera giornata. Nel pomeriggio - per rendere omaggio al campione - sarà celebrata una messa nella chiesa di Santa Maria Assunta. In serata, alle 19, verrà accesa per 58 secondi - 58 come il suo numero - la 'Fiamma del Sic' nell'area Dainese. Il monumento dedicato al pilota e intitolato 'Ogni domenica' è stato realizzato dall'artista Arcangelo Sassolino: da un tubo di scarico sospeso scaturisce una fiammata lunga tre metri a celebrare il ricordo del centauro corianese.

Nella città sulle colline della Valconca, tanti i segni legati a Simoncelli: dal 'Museo del Sic' e il monumento a lui dedicato in via Garibaldi, al murales della scuola media 'Gabellini', dal palazzetto dello sport intitolato al suo nome alla la Casa Marco Simoncelli a Sant'Andrea in Besanigo che ospita tante persone speciali a cui Marco regalava il proprio affetto presso la Comunità di Montetauro.

Nel fine settimana a Misano Adriatico sul circuito 'Marco Simoncelli', si correrà il Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna che vedrà in pista per l'ultima volta, sul tracciato romagnolo, Valentino Rossi, grande amico del 'Sic' atteso dal ritiro a fine stagione. (ANSA).