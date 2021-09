Bologna Business School tra le migliori Business School al mondo

(ANSA) - BOLOGNA, 29 SET - La Bologna Business School entra nel novero delle migliori Business School al mondo: l'istituto emiliano ha ricevuto l'accreditamento Equis riconosciuto alle realtà internazionali i che rispettano i più rigorosi requisiti di qualità.

L'accreditamento è assegnato da Efmd, l'organismo internazionale composto da circa 1.000 scuole di formazione manageriale che verifica il raggiungimento e la manutenzione di elevati standard Si tratta di un riconoscimento esclusivo - il percorso di accreditamento alla certificazione Equis è durato circa 3 anni - ottenuto da appena l'1% delle Business School nel mondo. "Siamo molto orgogliosi, anche se questa non è una medaglia ma l'inizio di una nuova fase di forte responsabilità", osserva Massimo Bergami, rettore della Bologna Business School. "È un risultato raggiunto da un grande team che include i nostri Soci, la Governance, i docenti, lo staff, i business partner e gli alumni della Scuola".

L'istituto, aggiunge il rettore dell'Università di Bologna, Francesco Ubertini, "rappresenta una grande risorsa per l'Ateneo e per il territorio. Oggi, è riconosciuto come una Business School internazionale e potrà in questo modo portare a Bologna ancora più studentesse e studenti dall'estero e sostenere le imprese nelle sfide dell'internazionalizzazione, della sostenibilità e dell'intelligenza artificiale".

"Tutti i sistemi economici competitivi si basano su capitale umano che sappia coniugare le competenze tecniche con quelle imprenditoriali - sottolinea l'ex premiere, Romano Prodi, Presidente del Collegio di Indirizzo di Bologna Business School -: le Business School svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di questo capitale umano, una risorsa indispensabile allo sviluppo dell'economia italiana ed europea" La Bologna Business School è una fondazione di partecipazione che coinvolge ogni anno oltre 2.000 partecipanti ai propri corsi, rivolti a studenti che hanno un'età media intorno ai 25 anni e provengono da 47 paesi al mondo e ha appena celebrato i primi 20 anni di attività. (ANSA).