Elezioni Bologna: Battistini tiepido con Salvini e Meloni

Dopo la discesa del leader della Lega Matteo Salvini, che ieri è arrivato a Bologna per sostenere il candidato sindaco civico di centrodestra Fabio Battistini pur senza incontrarlo, domenica sarà il turno di Giorgia Meloni. Con la leader di Fratelli d'Italia dovrebbe esserci la possibilità di una stretta di mano, anche se il candidato è tiepido: "Non lo so, credo di sì. Devo capire: non l'ho mai vista in vita mia, non l'ho mai incontrata, ho in animo di presentarmi visto che mi danno una mano. Credo che questo avverrà, do per scontato che accada", spiega Battistini. In ogni caso, assicura, "se la incontro mi farà piacere, se non altro per dirle grazie, per un fatto di cortesia".

Insomma, uno schema lontano da quanto si vede nel centrosinistra: solo 11 giorni fa l'assessore uscente alla cultura del Pd Matteo Lepore incontrava i leader del M5S Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sotto le Due Torri, per una passeggiata in centro fino a piazza Santo Stefano. Battistini punta a presentarsi come candidato indipendente e libero da vincoli, in contrasto con Lepore che ha una lunga storia dentro al Pd ed è considerato vicino a Legacoop.

Uno schema replicatosi oggi, in un confronto organizzato da Confesercenti. A margine, a chi chiedeva a Battistini se i partiti sostenessero la sua campagna elettorale viste le polemiche di Milano, Battistini ha negato: "Non sono al servizio e nemmeno voglio essere influenzabile con rapporti di debito nei confronti di qualcuno", ha detto. Prima, di fronte a una platea di titolari di esercizi pubblici, Battistini aveva ribadito di non avere vincoli: "Sono un piccolo imprenditore del commercio".

Tra i punti prioritari del programma, cita la sicurezza, spiegando di aver condiviso molte delle sue valutazioni con Giovanni Favia, ex M5S e oggi proprietario di ristoranti impegnato in politica. Il faccia a faccia però si è tenuto solo a distanza. Lepore, per via di un'indisposizione, si è collegato da casa, rivendicando i risultati raggiunti in questi anni. Entrambi i candidati hanno sottoscritto il Patto per il commercio e il turismo in dieci punti stilato da Confesercenti. Tra le richieste, quelle di mantenere invariati gli sconti Tari e suolo pubblico le regole sui dehors per altri il 2022 e il 2023.

Battistini ribadisce di essere d'accordo, Lepore parla della necessità di una gestione condivisa del suolo pubblico e di tornare progressivamente alla normalità una volta superata l'emergenza. Sui dehors, nei giorni scorsi, Battistini ha accusato Ascom - l'associazione dei commercianti da cui proveniva Giorgio Guazzaloca, il civico protagonista del 'ribaltone' del 1999 - di assecondare il suo avversario dopo l'endorsement di Gian Luca Galletti per Lepore: nei mesi scorsi l'ex ministro per l'Ambiente aveva fatto un'associazione col direttore dell'associazione Giancarlo Tonelli. Per mesi si è parlato di una loro possibile candidatura.