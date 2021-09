Zaki: Messa, attenzione su caso è anche memoria per Regeni

"Zaki è uno studente, rappresenta lo studente per eccellenza". "La sua detenzione si somma a quella di migliaia di altri detenuti, che hanno visti diritti e libertà progressivamente limitarsi. Il dissenso è anche il sale della democrazia, non bisogna mai averne paura. "Tenere accesa l'attenzione su Zaki equivale anche a tenere viva anche la memoria su Giulio Regeni e chiedere verità e giustizia". Così la ministra della Ricerca Maria Cristina Messa in un videomessaggio alla cerimonia delle lauree del Master europeo 'Gemma' in corso all'Università di Bologna. Oggi anche Patrick Zaki avrebbe dovuto ritirare il suo diploma. (ANSA).