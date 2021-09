Carabinieri: cambio vertice del comando provinciale Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 11 SET - Il colonnello Pierluigi Solazzo, comandante provinciale dei carabinieri di Bologna, lascia le Due Torri, dove è rimasto tre anni, per guidare l'Ufficio operazioni del comando generale dell'Arma di Roma dove, a gennaio, vestirà il grado di generale di brigata. Al suo posto arriverà il colonnello Rodolfo Santovito.

"E' stata, per me, una esperienza esaltante - ha detto incontrando i cronisti - in una città che sa accogliere. Lascio una squadra che si è sempre dimostrata all'altezza di ogni compito".

Dall'esplosione dell'autocisterna a Borgo Panigale, il 6 agosto 2018, all'esondazione del Reno nel gennaio 2019, passando per le inchieste condotte in questi anni: il colonnello Solazzo, nel ringraziare anche i cittadini "per la collaborazione", ha ripercorso le tappe del suo impegno a Bologna ricordando, in particolare, "il periodo dell'emergenza sanitaria: le restrizioni, la città vuota, le strade deserte e le pattuglie dell'Arma e delle altre forze dell'ordine che vigilavano sul territorio. Il dispiacere e la tristezza nel vedere la città così".

Ora che ci sono segnali di ripresa "c'è bisogno del contributo di tutti: non si può ridurre tutto - ha spiegato - a un controllo di polizia, per ripartire c'è bisogno di tutti. I carabinieri terranno la guardia alta, siamo stati in prima linea e continueremo per vigilare affinché la ripartenza economica e sociale si svolga nel rispetto delle regole salvaguardando l'interesse di tutti". (ANSA).