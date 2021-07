Uccisa a Faenza: figlia si costituirà parte civile a processo

La 21enne Arianna Nanni ha deciso che si costituirà parte civile nel processo che si aprirà contro il padre, il meccanico 54enne Claudio Nanni inquadrato dall'accusa quale mandante del delitto, e contro il 53enne Pierluigi Barbieri, alias 'lo Zingaro, originario di Cervia (Ravenna) ma residente nel Reggiano ed esecutore materiale reo confesso dell'omicidio della madre, la 46enne Ilenia Fabbri uccisa il 6 febbraio scorso nel suo appartamento di Faenza, nel Ravennate.

La ragazza, come riportato dai due quotidiani locali, nelle prime fasi delle indagini della polizia coordinate dal Pm Angela Scorza, aveva difeso il padre, pur alla luce delle parziali ammissioni, ritagliando per Barbieri un ruolo di piena e autonoma responsabilità. La ragazza, tutelata dall'avvocato Veronica Valeriani, ha pure deciso di non riprendere la causa di lavoro da 500 mila euro che la madre aveva promosso contro l'ex marito Nanni: una decisione di natura psicologica visto che quella causa ha rappresentato il propulsore principale della serie di eventi che hanno portato al delitto della madre. In quanto alle indagini penali, la loro chiusura appare essere imminente. (ANSA).